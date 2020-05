La storiaccia della Gates Foundation che vuole ridurre la popolazione mondiale con i

La storia(ccia) della Gates Foundation che vuole ridurre la popolazione mondiale con i vaccini (Di martedì 5 maggio 2020) La sensazione di essere troppi al mondo ce l’abbiamo tutti quando prendiamo un autobus all’ora di punta in quasi tutte le città d’Italia o a qualsiasi ora a Roma. È la stessa sensazione che pervade quando si entra in un gruppo di complottisti su Facebook, e lì ci si scopre a immaginare anche tante utili tecniche per la riduzione della popolazione. Ma siamo dei dilettanti. Perché grazie a Internet (“Thank you, Internet!”) possiamo scoprire che c’è chi ci ha fatto persino una fondazione con l’obiettivo di ridurre la popolazione mondiale. E parliamo ovviamente di Bill Gates, che ormai nell’immaginario collettivo ha preso il posto di Soros nell’album delle figurine dei cattivi mondiali. La storia della Gates Foundation che vuole ridurre la popolazione mondiale con i vaccini Per i complottisti, che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 maggio 2020) La sensazione di essere troppi al mondo ce l’abbiamo tutti quando prendiamo un autobus all’ora di punta in quasi tutte le città d’Italia o a qualsiasi ora a Roma. È la stessa sensazione che pervade quando si entra in un gruppo di complottisti su Facebook, e lì ci si scopre a immaginare anche tante utili tecniche per la riduzione. Ma siamo dei dilettanti. Perché grazie a Internet (“Thank you, Internet!”) possiamo scoprire che c’è chi ci ha fatto persino una fondazione con l’obiettivo dila. E parliamo ovviamente di Bill, che ormai nell’immaginario collettivo ha preso il posto di Soros nell’album delle figurine dei cattivi mondiali. La storiachelacon i vaccini Per i complottisti, che ...

Noovyis : (La storia(ccia) della Gates Foundation che vuole ridurre la popolazione mondiale con i vaccini) Playhitmusic -… - ledep : @eacarini @ciclismoliquido Grazie mille, Andrea. Su Di Luca: non era tra i miei preferiti nemmeno prima della stori… - Giacomo2500 : @luigidimaio ennesima figuraccia a 5 stelle su storiaccia boss scarcerati , il ministro della giustizia va sostituito - M4rty24 : @natixym Striscia è una trasmissione satirica, prende in giro tutto e tutti. Se non piace, basta non vederlo. Se ti… - Cucinodavicino : QUELLO CHE HO CAPITO... Della storiaccia sulla #Botteri è che una che ha iniziato a lavorare grazie al suo culo pre… -

Ultime Notizie dalla rete : storiaccia della La storia(ccia) della Gates Foundation che vuole ridurre la popolazione mondiale con i vaccini next Preso il bombarolo di Pergine: ecco perché l'ha fatto

Arezzo, 3 maggio 2020 - Lo avevano «sgamato» fin dalle prime ore, anche se ci sono voluti quasi tre mesi per mandarlo agli arresti domiciliari. I tempi di un’indagine minuziosa, e anche quelli tecnici ...

Restauri fai da te: sul web è boom di disastri in 'stile Gimenez'. Una pagina Facebook li raccoglie

L’anziana restauratrice fai da te Cecilia Gimenez che qualche giorno fa in Spagna ha combinato un vero disastro sfregiando un affresco di Elias Garcia Martinez, fa proseliti sul web. E pure scuola! Da ...

Arezzo, 3 maggio 2020 - Lo avevano «sgamato» fin dalle prime ore, anche se ci sono voluti quasi tre mesi per mandarlo agli arresti domiciliari. I tempi di un’indagine minuziosa, e anche quelli tecnici ...L’anziana restauratrice fai da te Cecilia Gimenez che qualche giorno fa in Spagna ha combinato un vero disastro sfregiando un affresco di Elias Garcia Martinez, fa proseliti sul web. E pure scuola! Da ...