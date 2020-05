La Sicilia si riapre al mondo, aumentano i voli e collegamenti (Di martedì 5 maggio 2020) Da oggi sarà più agevole, per i Siciliani che ne hanno diritto, entrare o uscire dalla Sicilia. Vengono, infatti, potenziati i voli da Palermo e Catania per Roma (e viceversa) e vengono aumentate le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina. Inoltre, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio è inserito tra le cause di necessità, che consentono, quindi, lo spostamento. E’ questo il risultato della richiesta avanzata ieri dal governatore dell’Isola Nello Musumeci, ai ministri dei Trasporti e della Salute, Paola De Micheli e Roberto Speranza. Il decreto, a firma dei due componenti del governo Conte, è arrivato oggi. I voli giornalieri dalla Sicilia verso Roma passano da quattro a otto (quattro di mattina e quattro di pomeriggio), così come i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria, che da cinque diventano otto ... Leggi su direttasicilia Musumeci riapre la Sicilia e abolisce le zone rosse (Di martedì 5 maggio 2020) Da oggi sarà più agevole, per ini che ne hanno diritto, entrare o uscire dalla. Vengono, infatti, potenziati ida Palermo e Catania per Roma (e viceversa) e vengono aumentate le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina. Inoltre, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio è inserito tra le cause di necessità, che consentono, quindi, lo spostamento. E’ questo il risultato della richiesta avanzata ieri dal governatore dell’Isola Nello Musumeci, ai ministri dei Trasporti e della Salute, Paola De Micheli e Roberto Speranza. Il decreto, a firma dei due componenti del governo Conte, è arrivato oggi. Igiornalieri dallaverso Roma passano da quattro a otto (quattro di mattina e quattro di pomeriggio), così come inavali trae Calabria, che da cinque diventano otto ...

