La posizione di Biden sul dossier mediorientale

(Di martedì 5 maggio 2020) Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano sempre più, mentre il Paese continua ad affrontare l’emergenza coronavirus e studia un piano per ripartire. A guidare l’ala Repubblicana sarà ancora una volta il presidente Donald Trump, mentre i Democratici saranno rappresentati dall’ex vicepresidente Joe. La politica estera diNel corso della campagna per il ruolo di rappresentante dei dem,ha più volte sottolineato che se eletto darà maggiore attenzione alla politica estera, ribaltando la dottrina trumpiana dell’”America first”. L’ex vicepresidente ha infatti intenzione di ridare agli Usa il ruolo di leader internazionale che Washington ha in parte perso sotto l’Amministrazione repubblicana, riallacciando quelle alleanze che sono state minate dalla politica di Trump e ...