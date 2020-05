“La mia estate sarà così”, la fidanzata del figlio dell’allenatore infiamma il web [FOTO] (Di martedì 5 maggio 2020) Jori Delli infiamma il web con alcuni scatti su Instagram. Si tratta di una modella di origini albanesi e lavora per Sportitalia, è dunque una giornalista. E’ fidanzata con Simone Camolese, il figlio dell’allenatore, ex Toro, Giancarlo Camolese. La ragazza pensa già all’estate e sogna di andare al mare, nonostante l’emergenza Coronavirus. “Forse la mia estate sarà una cosa del genere”, ha scritto e si è messa in posa in costume davanti allo specchio. Lo scatto ha scatenato la reazione da parte dei follower che hanno apprezzato la FOTO, in poco tempo sono arrivate tante reazioni con commenti e like. Sfoglia la FOTOgallery in alto con tutte le sexy immagini. “Sto facendo il pieno, sesso sette volte la settimana”: la confessione “hot” del calciatore FOTOGALLERY La fidanzata di Cristiano Ronaldo ... Leggi su calcioweb.eu Repice si racconta : il gol più bello - il match più importante e il calciatore più forte. “La mia fede calcistica…”

Coronavirus - rapporto riservato svela : “La Cina ha mentito - sminuito la gravità dell’epidemia - per accumulare scorte mediche”

Birger Verstraete non vuole tornare in campo : “La mia ragazza ha dei problemi al cuore. Il calcio non è la cosa più importante” (Di martedì 5 maggio 2020) Jori Delliil web con alcuni scatti su Instagram. Si tratta di una modella di origini albanesi e lavora per Sportitalia, è dunque una giornalista. E’con Simone Camolese, ildell’allenatore, ex Toro, Giancarlo Camolese. La ragazza pensa già all’e sogna di andare al mare, nonostante l’emergenza Coronavirus. “Forse la miasarà una cosa del genere”, ha scritto e si è messa in posa in costume davanti allo specchio. Lo scatto ha scatenato la reazione da parte dei follower che hanno apprezzato la, in poco tempo sono arrivate tante reazioni con commenti e like. Sfoglia lagallery in alto con tutte le sexy immagini. “Sto facendo il pieno, sesso sette volte la settimana”: la confessione “hot” del calciatoreGALLERY Ladi Cristiano Ronaldo ...

mengonimarco : La mia non è assenza dai social…è che ci sto mettendo una quarantena intera per registrare le prossime stories! - piersileri : La mia solidarietà e il mio sostegno a #Bonafede Non si offusca un riferimento istituzionale che ha voluto, tra le… - borghi_claudio : @initlabor Mia interpretazione terra terra: (seguirà @LucianoBarraCar per parere più qualificato) La Germania non v… - mlpedo1 : RT @doluccia16: Io non voglio la regolarizzazione di un esercito di clandestini. L'Italia è anche mia, non è proprietà esclusiva della Bel… - davidebelott1 : RT @Ty_il_nano: Vivo la mia vita così, un'ordinanza alla volta. -

Ultime Notizie dalla rete : “La mia Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web