La manifestazione dei Movimenti per la casa a piazza Santi Apostoli (Di martedì 5 maggio 2020) Chiedono il blocco del pagamento degli affitti e delle utenze causa crisi covid-19. Alcuni appartenenti ai Movimenti per il diritto all’abitare hanno manifestato alle 13 circa, in piazza Santi Apostoli, davanti alla sede della Prefettura di Roma. Alla manifestazione hanno preso parte diverse persone con il volto coperto da mascherine e che esponevano cartelli. Uno di questi recitava: “Non siamo tutti sulla stessa barca, reddito per tutti, blocco affitti e utenze case popolari per tutti. Sanità pubblica di qualità, casa, reddito e dignità”. Questa mattina anche decine di commercianti nisseni hanno protestato davanti alla Prefettura per attirare l’attenzione delle istituzioni sulla crisi e le difficoltà della riapertura a Caltanissetta, tra le più povere in Italia. Una bara è stata trasportata davanti il palazzo della ... Leggi su nextquotidiano Sciopero per il clima - dalla manifestazione in una piazza virtuale al Cameretta Tour : il Covid non ferma i giovani dei Fridays For Future

