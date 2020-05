La Lega cerca un nemico al giorno. Adesso vuole citare per danni l’Oms. Per gli eurodeputati del Carroccio gli errori cinesi sarebbero stati coperti (Di martedì 5 maggio 2020) Ogni giorno un nemico diverso. Per la Lega Adesso il nuovo rivale e responsabile della pandemia del Covid-19 sarebbe addirittura l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Seguendo le orme di Donald Trump, infatti, il gruppo dei sovranisti europei, Identità e Democrazia, guidata dalla Lega ha presentato a Bruxelles due interrogazioni fotocopia, indirizzandole una al Consiglio europeo e l’altra alla Commissione. Oggetto dell’atto proprio l’operato dell’Oms in questo periodo, tanto che si arriva a chiedere non solo le dimissioni del suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ma anche “quali azioni, in nome e per conto dei governi degli Stati membri”, il Consiglio da una parte e la Commissione dall’altra intendono “intraprendere nei confronti dell’OMS per rivalersi dei danni subiti dagli Stati membri stessi a ... Leggi su lanotiziagiornale L’app Google accoglie i collegamenti di ricerca degli artisti su YouTube

