La Germania gioca nettamente d’anticipo: “Accordo raggiunto, il calcio può riprendere a metà maggio” (Di martedì 5 maggio 2020) Mentre in Italia, nonostante una posizione più “possibilista” nell’ambiente negli ultimi giorni, sembra ancora ben lontano un accordo tra le parti – anche per via di un protocollo non ancora condiviso da tutti e per via di un Ministro capace di cambiare idea e “autosmentirsi” ogni due ore – in Germania si gioca nettamente d’anticipo. Come fatto sapere dall’agenzia Reuters, infatti, si starebbe pensando addirittura di tornare in campo per metà maggio: “Si sarebbe trovato, ‘con grande probabilità’, l’accordo tra le parti”. Gli allenamenti sono già iniziati da un mese, non prima dei test a tappeto che hanno riscontrato 10 positivi su 1.724 tamponi. La scelta definitiva spetta comunque al Governo, la Cancelliera Angela Merkel aveva definito quella di domani, 6 maggio, la ... Leggi su calcioweb.eu Calcio - tre giocatori del Colonia positivi al coronavirus. Ombre sulla ripresa della Bundesliga in Germania?

Ripresa Bundesliga - Germania divisa : gli ultras non vogliono giocare

