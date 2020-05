La figuraccia di Salini Caso-Botteri | la bomba di Striscia contro l' ad della Rai | a

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) Continua la guerra, freddissima e piuttosto feroce, trala Notizia e Giovanna, con il tg satirico di Canale 5 accusato di "body shaming" per un servizio sul look dell'inviataRai in Cina. Servizio che in verità sembrava piuttosto innocuo. Eppure, ha sollevato un polverone. E la battaglia continua con le parole di Gerry Scotti e un ulteriore servizio, in cui si ricorda come lo scorso 8 marzo, dunque pochissime settimane fa, a Che tempo che fa su Rai 2, il programma di Fabio Fazio, la comica Luciana Littizzetto nel corso di un suo monologo avesse parlato in termini "poco lusinghieri" dei capelli proprio. Un po' come ha fatto. Satira: pere per la Littizzetto. Eppure, sottolinea il tg di Antonio Ricci in un servizio trasmesso lunedì 4 maggio, per le paroleLittizzetto non si era scandalizzato nessuno, "neppure l'ad ...