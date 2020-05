La Fase 2 inizia al meglio, mai così pochi nuovi positivi dal 10 marzo: il bollettino di oggi fa ben sperare (Di martedì 5 maggio 2020) Sale a 213.013 il numero totale degli italiani contagiati dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia. Un aumento oggi di 1.075 unità (ieri +1.221), dato più basso da quasi due mesi. Questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18 nel quale si conferma un trend di calo dei contagi, confermato dal numero di tamponi eseguiti, 55.263 oggi, molti di più rispetto a quelli effettuati 24 ore fa. Il rapporto tra casi positivi e tamponi scende oggi all'1,9 per cento, mai così basso. Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 2.352 guariti (quasi il doppio di ieri, quando sono stati 1.225), per un totale che sale a 85.231. Aumenta leggermente invece il numero dei decessi, 236 oggi contro i 195 di ieri, 29.315 in totale. Per effetto di questi dati, cala ancora il numero delle persone attualmente ... Leggi su liberoquotidiano Michela Persico | “Fase Due iniziata” - lady Rugani a spasso per Torino

CDS – Inizia la Fase 2 anche per il calcio italiano

Ultime Notizie dalla rete : Fase inizia Trasporti, mercato, parchi e cimiteri: “La fase 2 di Varese inizia in sicurezza” Varesenews Uno per famiglia, controlli della febbre e numero chiuso: da giovedì riaprono i mercati

Milano fa un altro passo nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Da giovedì 7 maggio, infatti, il capoluogo ritrova i suoi mercati scoperti, almeno alcuni. Saranno 26 - ha fatto sapere martedì palazz ...

Reggio Calabria, Cesare diventa il simbolo della ripartenza: record di consegne a domicilio e oggi riapre la gelateria [FOTO e

Reggio Calabria, il famoso chioschetto verde riapre: già nelle ultime settimane aveva deliziato i palati dei clienti con la consegna a domicilio. Nella fase iniziale di lockdown, per evitare rischi, l ...

