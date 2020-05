La critica sul web a Nicole Mazzocato | ‘Il mondo non gira intorno a te’

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 5 maggio 2020) Lasul webè una nota influencer e, come Giulia De Lellis, ha ottenuto la popolarità grazie al programma di Maria De Filippi. E’ stata la scelta di Fabio Colloricchio, con il quale ha vissuto 4 anni d’amore. Purtroppo si sono detti addio per motivi del tutto sconosciuti, però lei è ricorsa alle vie legali per diffamazione. Non ha un rapporto civile nemmeno con Violeta Mangrinan, ovvero l’attuale compagna dell’uomo. Né l’una né l’altra evitano gli scontri social. Da poco, per esempio,è tornata all’attacco e Violeta non ha sorvolato sull’accaduto. ‘Sei solo un’egocentrica’ Lasul web ha avuto inizio con un video di Tik Tok cheha realizzato per poi renderlo pubblico. In pratica ne ha fatto uno in cui ha come sottofondo la voce ...