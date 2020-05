La crisi economica post Covid è l’opportunità per riconvertirsi alla green economy (Di martedì 5 maggio 2020) Gli studiosi in ogni ambito del mondo stanno discutendo e ipotizzando la direzione che tutti – nessuno escluso – dovremo prendere per uscire dall’enorme crisi portata dal coronavirus. Emerge in particolare una ricerca che coinvolge esperti e premi Nobel che spiega come la direzione da prendere sia quella di investire in politiche green. Il rapporto frutto del lavoro di una serie di economisti di fama mondiale, tra cui i premi Nobel Nobel Joseph Stiglitz e Nicholas Stern, spiega come la crisi economica frutto della pandemia possa essere riconvertita in occasione per lavorare alla green economy. LEGGI ANCHE >>> Secondo i servizi australiani, le «prove enormi» che il virus sia nato in laboratorio sono un report pubblico di 15 pagine Perché conviene scegliere le politiche green? Ogni dollaro immesso nella green economy frutterebbe ... Leggi su giornalettismo Quali sono le startup figlie dell’ultima crisi economica

