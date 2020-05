La Corte tedesca bacchetta la Bce: ecco cosa cambia per l’Italia (Di martedì 5 maggio 2020) Il verdetto della Corte Costituzionale tedesca sul programma di acquisto titoli della Bce è un nuovo capolavoro di equilibrismo della Consulta di Karlsruhe che offre una sponda di buona qualità al governo di Berlino. Entrando nel merito, la decisione della Corte Costituzionale tedesca sul quantitative easing avviato da Mario Draghi, proseguito da Christine Lagarde (e espanso nel pieno dell’emergenza pandemica) è un sì a metà, ma al tempo stesso contiene elementi di critica e stigmatizzazione delle misure adottate dall’Eurotower che la Germania potrà far valere ora nei tavoli che più contano. Ovvero quelli della decisione delle politiche anti-coronavirus. Da un lato, la Corte ha accertato che il programma di acquisti dei titoli di Stato (Pspp) della Bce non finanzia gli Stati e quindi rispetta ... Leggi su it.insideover La Corte tedesca salva - con riserva - il Quantitative easing della Bce - ma avverte : «Il Pepp non rientra nelle competenze europee»

Bce : Gelmini - 'da Alta corte tedesca picconata a Europa solidale'

