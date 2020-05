La corte costituzionale tedesca fa lo sgambetto alla Bce. Alla Germania tutto è permesso (Di martedì 5 maggio 2020) L’Italia deve adattarsi all’Europa. Ma la Germania non deve adattarsi a nessuno, Europa compresa . Anzi, è l’Europa che si deve adattare Alla nazione più potente dell’Unione. Lascia non poco sconcertati la sentenza della corte costituzione di Karlsruhe a proposito del Qe, il massiccio programma di acquisto di titoli da parte della Bce inaugurato da Draghi e ora proseguito dAlla Lagarde per fronteggiare l’emergenza economica prodotta dal coronavirus. La Bce “oltre il suo mandato” La corte tedesca non ha bocciato il programma della Bce. Però dice, nello stesso tempo, che la Bce è andata oltre il suo mandato. E dovrà “giustificarsi” entro tre mesi davanti Alla Bundesbank, principale “azionista” della Bce. Inoltre, i togati dell’Alta corte tedesca invitano il ... Leggi su secoloditalia Cosa ha davvero deciso la Corte costituzionale tedesca sul quantitative easing

borghi_claudio : Ecco la riga più importante di tutta la sentenza di Karlsruhe La Corte Costituzionale tedesca dice che la Corte di… - StefanoFassina : In emergenza #COVID19 la Corte Costituzionale tedesca oggi intima a già timida @Bce inversione a U, quindi politich… - PediciniM5S : La Corte costituzionale tedesca ha dato 3 mesi alla #BCE per fare i compiti a casa. Ma vi rendete conto con chi sia… - CarpaneseSilva1 : RT @lucabattanta: La Corte costituzionale tedesca può avere il controllo sulla politica monetaria. Noi invece andiamo ad elimosinare presti… - deeplyfree3 : RT @StefanoFassina: In emergenza #COVID19 la Corte Costituzionale tedesca oggi intima a già timida @Bce inversione a U, quindi politiche mo… -