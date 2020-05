La Chiesa cattolica contro Duterte, senza nominarlo mai (Di martedì 5 maggio 2020) Nel Paese più cattolico dell’Asia Stato e Chiesa non vanno affatto d’accordo. Nemmeno in epoca di Covid-19. Davanti a tutte le scelte messe sul tavolo del presidente filippino Rodrigo Duterte – a cominciare dalla famosa guerra alla droga – le gerarchie dell’arcipelago han sempre storto il naso. Lo ha fatto l’ex arcivescovo Luis Antonio Tagle, a febbraio richiamato a Roma e promosso il 1 maggio al rango di cardinale vescovo, lo fa ora il suo sostituto, Broderick Pabillo, amministratore apostolico … Continua L'articolo La Chiesa cattolica contro Duterte, senza nominarlo mai proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto La Chiesa cattolica italiana ha diffuso le norme da rispettare durante i funerali

CEI dona altri 2 - 4 milioni alla sanità/ Ricavati da 8 per mille alla Chiesa cattolica

Chiesa Cattolica - 200 milioni per coronavirus/ “Serve economia con persona al centro” (Di martedì 5 maggio 2020) Nel Paese più cattolico dell’Asia Stato enon vanno affatto d’accordo. Nemmeno in epoca di Covid-19. Davanti a tutte le scelte messe sul tavolo del presidente filippino Rodrigo– a cominciare dalla famosa guerra alla droga – le gerarchie dell’arcipelago han sempre storto il naso. Lo ha fatto l’ex arcivescovo Luis Antonio Tagle, a febbraio richiamato a Roma e promosso il 1 maggio al rango di cardinale vescovo, lo fa ora il suo sostituto, Broderick Pabillo, amministratore apostolico … Continua L'articolo Lamai proviene da il manifesto.

Sofia_Cardy : @Pontifex_it 'In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani 'non per il sac… - CardelliAc : RT @stefanostaffa1: #Meloni si dichiara una brava cattolica, #Salvini prega e bacia crocifissi in TV. Però non riconoscono in Papa Frances… - maurarobby : RT @stefanostaffa1: #Meloni si dichiara una brava cattolica, #Salvini prega e bacia crocifissi in TV. Però non riconoscono in Papa Frances… - Ro96689588 : RT @stefanostaffa1: #Meloni si dichiara una brava cattolica, #Salvini prega e bacia crocifissi in TV. Però non riconoscono in Papa Frances… - Melonspaul : RT @stefanostaffa1: #Meloni si dichiara una brava cattolica, #Salvini prega e bacia crocifissi in TV. Però non riconoscono in Papa Frances… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa cattolica La Chiesa cattolica contro Duterte, senza nominarlo mai Il Manifesto Morto Albino Tremolada, padre del vescovo Pierantonio

È morto Albino Tremolada, papà del vescovo di Brescia monisgnor Pierantonio Tremolada: ne dà la notizia La voce del popolo. Aveva 95 anni: era stato delegato dell’Azione Cattolica. Sposato con Angelin ...

Frascati Aiuta Frascati anche con il 5 per mille

Anche quest’anno sarà possibile destinare nella dichiarazione dei redditi il 5 per mille ai Servizi Sociali del Comune di Frascati. Tutti i contribuenti potranno compilare le loro denunce dei redditi ...

È morto Albino Tremolada, papà del vescovo di Brescia monisgnor Pierantonio Tremolada: ne dà la notizia La voce del popolo. Aveva 95 anni: era stato delegato dell’Azione Cattolica. Sposato con Angelin ...Anche quest’anno sarà possibile destinare nella dichiarazione dei redditi il 5 per mille ai Servizi Sociali del Comune di Frascati. Tutti i contribuenti potranno compilare le loro denunce dei redditi ...