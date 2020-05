La cattiva strada dello “Stato padrone” e il sostegno per le imprese e il lavoro (Di martedì 5 maggio 2020) “Le crisi peggiori sono quelle che si sprecano”, sosteneva Winston Churchill. Perché la crisi è appunto frattura e cambiamento. E chiede, per non essere sprecata, una buona politica, lungimirante, ambiziosa, contemporaneamente visionaria e concreta. Nei nostri giorni difficili, sotto l’urto di pandemia e recessione, stiamo rischiando quello spreco.I segnali d’allarme sono evidenti. A cominciare dall’incrocio tra la sinora carente capacità di governo nell’usare bene le risorse finanziarie per salvare le imprese dal disastro e la crescita d’una tendenza inquietante alla statalizzazione dell’economia. Avevo già messo in luce, nei blog delle scorse settimane, l’affermarsi, in parecchi settori dell’opinione pubblica e purtroppo anche in ambienti politici e di governo, di un clima anti imprese, di una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 maggio 2020) “Le crisi peggiori sono quelle che si sprecano”, sosteneva Winston Churchill. Perché la crisi è appunto frattura e cambiamento. E chiede, per non essere sprecata, una buona politica, lungimirante, ambiziosa, contemporaneamente visionaria e concreta. Nei nostri giorni difficili, sotto l’urto di pandemia e recessione, stiamo rischiando quello spreco.I segnali d’allarme sono evidenti. A cominciare dall’incrocio tra la sinora carente capacità di governo nell’usare bene le risorse finanziarie per salvare ledal disastro e la crescita d’una tendenza inquietante alla statalizzazione dell’economia. Avevo già messo in luce, nei blog delle scorse settimane, l’affermarsi, in parecchi settori dell’opinione pubblica e purtroppo anche in ambienti politici e di governo, di un clima anti, di una ...

gallintermedia : RT @HuffPostItalia: La cattiva strada dello “Stato padrone” e il sostegno per le imprese e il lavoro - HuffPostItalia : La cattiva strada dello “Stato padrone” e il sostegno per le imprese e il lavoro - Grandetornado2 : @U2supermercato @ANPIBsCarmine Avete altre 2 famiglie in meno, e vi farò cattiva pubblicità, aspettando che falliat… - fgaracingteam : RT @MagazineDdg: HAMADA by HELD: il guanto estivo Adventure per andare sulla buona e la cattiva strada - Raffipaffy : Il mio palazzo nn d su strada per cui spesso vengono ragazzi a rompere perche stanno nascosti ma xol virus ora bb m… -

Ultime Notizie dalla rete : cattiva strada La cattiva strada dello “Stato padrone” e il sostegno per le imprese e il lavoro L'HuffPost La cattiva strada dello “Stato padrone” e il sostegno per le imprese e il lavoro

“Le crisi peggiori sono quelle che si sprecano”, sosteneva Winston Churchill. Perché la crisi è appunto frattura e cambiamento. E chiede, per non essere sprecata, una buona politica, lungimirante, amb ...

“Servono nella politica più confronto e condivisione”

A dirlo, è il consigliere regionale Marcello Anastasi che aggiunge: “Un clima di confusione e di sfiducia non aiuta la ripartenza, mentre molti calabresi da altre regioni d’Italia continuano a chie ...

“Le crisi peggiori sono quelle che si sprecano”, sosteneva Winston Churchill. Perché la crisi è appunto frattura e cambiamento. E chiede, per non essere sprecata, una buona politica, lungimirante, amb ...A dirlo, è il consigliere regionale Marcello Anastasi che aggiunge: “Un clima di confusione e di sfiducia non aiuta la ripartenza, mentre molti calabresi da altre regioni d’Italia continuano a chie ...