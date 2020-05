La Bundesliga verso la ripresa a partire dal 15 maggio

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) Latedesca dovrebbe ricevere il via libera per ladelle partite adal 15. La notizia sarebbe stata riferita all’agenzia Reuters da due persone che hanno familiarità con i lavori preparatori per la ripartenza. Lasarebbe il primo tra i top 5 campionati europei a ri. Per domani, mercoledì 6 … L'articolo Laladal 15è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.