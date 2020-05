Kanye West | marito di Kim Kardashian e amico di Trump | si converte con il suo nuovo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) Varrebbe la pena ascoltare da subito, prima ancora di leggere questo articolo, il brano del video in fondo alla pagina. Si tratta di un’esecuzione sorprendente, testimonianza di un mondo musicale inaspettato, del simbolo di una rigenerazione spirituale che ha per protagonista uno dei rapper più caustici e controversi dell’attuale panorama discografico. La performance è quella died è relativa al brano “Father Stretch” eseguito in uno dei suoi tanti live e rielaborato in studio per essere inserito nell’album “Jesus is Born”. Il brano “Father Stretch” è stato realizzato con il coro da lui soprannominato “The Samples” dalla parola sample cioè “campione”. Il campione è un frammento (più o meno corposo) ritmico o melodico di un qualsiasi brano, ...