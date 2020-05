Juventus sul gioiello del Botafogo | lo sponsorizza l' agente di Cristiano Ronaldo

(Di martedì 5 maggio 2020) Lapesca in Sud America per costruire la rosa del futuro. Uno dei nomi annotati sulla lista del direttore sportivo Fabio Paratici è quello di Luis Henrique, esterno offensivo classe 2001 di proprietà del. Il fascino dei bianconeri, capaci di conquistare negli anni calciatori di livello assoluto come Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic,e Paulo Dybala, potrebbe funzionare anche con il giovanissimo brasiliano. Molto dipenderà dalla valutazione economica che verrà...

pisto_gol : Inter-Juventus, il retroscena sul secondo giallo mancato a Pjanic svelato dal Corriere dello Sport . E adesso tutt… - UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi ?? Nel 1993, la @juventusfc vinceva 3-1 sul campo del #Dortmund nell'andata della finale di Coppa… - SkySport : ? GOAL WEEK ? DOPPIA JOYA IN CHAMPONS ? Prima il sinistro a giro, poi la botta secca sul primo palo. La Juve si por… - fantapiu3 : #SerieC#, nuovo #positivo, #giocatore del #Como. #SerieA, #ripresi #allenamenti #individuali per #Juventus e… - Fabiolix3 : @1alibaba1 @pisto_gol @ZZiliani Che poi c'è anche un 14 maggio 2000 dove la Juventus perse lo scudetto a l'ultima g… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sul

Benatia svela un retroscena sull'errore commesso durante Juventus-Napoli: "Era stata una delle mie migliori partite, non ho dormito per tre giorni". La sua avventura alla Juventus non è stata troppo f ...La Juventus pesca in Sud America per costruire la rosa del futuro. Uno dei nomi annotati sulla lista del direttore sportivo Fabio Paratici è quello di Luis Henrique, esterno offensivo classe 2001 di p ...