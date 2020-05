Juventus: non a Gabriel Jesus, ma il nuovo colpo arriverà dal City. Ora c’è la conferma! (Di martedì 5 maggio 2020) DE BRUYNE Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, De Buyne, in una recente intervista, avrebbe apprezzato totalmente la leadership di Cristiano Ronaldo, tanto da spingere il fantasista belga ad un’importante considerazione. Il diretto interessato, nei giorni scorsi, aveva dichiarato: “Mi piacerebbe giocare con attaccanti come Cristiano Ronaldo. Per come interpreto il mio ruolo, gli attaccanti sono importantissimi. CR7 farebbe volare il mio numero di assist, potrei fare cross a tre metri di altezza e lui ci arriverebbe lo stesso”. De Bruyne Juventus, il sogno di Paratici: no a Gabriel Jesus Paratici osserva interessato, è chiaro che l’esclusione del Manchester City dalle Coppe Europee potrebbe spingere alcuni suoi giocatori a dire addio al club inglese. Per De Bruyne, tuttavia, serviranno circa 90-100 milioni di ... Leggi su juvedipendenza Zampini - duro attacco a Pecoraro : ”Audio inesistente - non è stata la Juventus a nasconderlo”[VIDEO]

Dybala Juventus - deciso il futuro della “Joya” : ora non ci sono più dubbi

Ultime Notizie dalla rete : Juventus non Non solo Arthur-Pjanic: la Juve replica così al Barcellona su un altro affare Calciomercato.com Juve, De Bruyne ti chiama: il belga vuole Ronaldo e la Champions

Juventus, così arriva de Bruyne | Maxi affare da 200 milioni e doppio addio

