Juventus | De Bruyne lancia segnali | “Vorrei giocare con Ronaldo”

Leggi su zon

(Di martedì 5 maggio 2020) Il centrocampista belga in questi giorni hato diversialla:”Mi piacerebbecon Ronaldo”. L’ostacolo è il prezzo Potrebbe essere Kevin Deil prossimo colpo di mercato della. La trattativa con il City ancora non c’è, ma visto che i bianconeri già si erano interessati al belga e che le nuove dinamiche che la squadra inglese dovrà affrontare costringeranno il club di Guardiola a qualche sacrificio, l’operazione ha qualche probabilità in più di riuscita. De, in un’intervista a un quotidiano belga, ha affermato che due anni senza Champions League, tra il coronavirus e la squalifica per le violazioni del Fair Play finanziario, sarebbero troppi. Uno scenario così è difficile da accettare per un calciatore all’apice della sua carriera, ecco ...