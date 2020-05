Juve, le misure adottate contro il Coronavirus: il comunicato (Di martedì 5 maggio 2020) La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha rivelato le misure adottate per contrastare il Coronavirus Covid-19 comunicato ufficiale da parte della Juventus che sul suo sito web ha svelato le misure adottate per contrastare l’emergenza Coronavirus Covid-19 dopo il DPCM del 26 aprile 2020. Ecco la nota ufficiale del club bianconero. «Il Responsabile del Settore Medico, Dott. Stefanini, in ottemperanza a quanto disposto dal Gruppo Scientifico dei medici sportivi di Serie A, ha comunicato, esplicato e disposto per le Prime Squadre Maschile e Femminile le seguenti 21 regole che valgono anche per dirigenti, personale tecnico e addetti ai lavori. NON BERE DALLA STESSA BOTTIGLIANon bere dalla stessa bottiglietta, borraccia, bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 maggio 2020) Lantus, attraverso unufficiale, ha rivelato leper contrastare ilCovid-19ufficiale da parte dellantus che sul suo sito web ha svelato leper contrastare l’emergenzaCovid-19 dopo il DPCM del 26 aprile 2020. Ecco la nota ufficiale del club bianconero. «Il Responsabile del Settore Medico, Dott. Stefanini, in ottemperanza a quanto disposto dal Gruppo Scientifico dei medici sportivi di Serie A, ha, esplicato e disposto per le Prime Squadre Maschile e Femminile le seguenti 21 regole che valgono anche per dirigenti, personale tecnico e addetti ai lavori. NON BERE DALLA STESSA BOTTIGLIANon bere dalla stessa bottiglietta, borraccia, bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e ...

