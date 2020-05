Juve, dopo Ronaldo pronti gli altri rientri. Primi i brasiliani, poi c'è il nodo Higuain: le ultime (Di martedì 5 maggio 2020) Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia nelle scorse ore e dovrà osservare 14 giorni di quarantena prima di riprendere gli allenamenti con i suoi compagni di squadra della Juventus alla Continassa, che già da oggi riaprirà i battenti, per chi lo vorrà. Lokomotiv Moskva v Juventus: Group D - UEFA Champions League Allenamenti facoltativi, non di gruppo, nel quartier generale bianconero. La Juve ha richiamato gli stranieri. Scrive calciomercato.com, in Brasile, dove si trovano oggi Alex Sandro,... Leggi su 90min Inter-Juve finisce in Procura dopo dichiarazioni di Pecoraro : "Comprendere se registrazioni siano state manomesse"

Inter-Juve finisce in Procura dopo dichiarazioni choc di Pecoraro : "Comprendere se registrazioni siano state manomesse"

Kulusevski Juve - Faggiano : «Via dopo 30 giugno? E’ un falso problema» (Di martedì 5 maggio 2020) Cristiano; rientrato in Italia nelle scorse ore e dovrà osservare 14 giorni di quarantena prima di riprendere gli allenamenti con i suoi compagni di squadra dellantus alla Continassa, che già da oggi riaprirà i battenti, per chi lo vorrà. Lokomotiv Moskva vntus: Group D - UEFA Champions League Allenamenti facoltativi, non di gruppo, nel quartier generale bianconero. Laha richiamato gli stranieri. Scrive calciomercato.com, in Brasile, dove si trovano oggi Alex Sandro,...

LaStampa : Cristiano Ronaldo è tornato in Italia dopo quasi due mesi di assenza dopo lo stop al campionato per l'emergenza cor… - forumJuventus : GdS: 'La Juve scatta da oggi, Sarri può preparare l'assalto bis il ritorno. CR7 tornato a Torino, andrà alla Contin… - romeoagresti : In collegamento per ricordare Inter-Juve 2-3 due anni dopo. Io di quella partita, più di ogni altra cosa, ricordo… - enrico_gasta : RT @NackaSkoglund89: Il 5 maggio '63, grazie al pareggio della Juve contro il Milan, l'Inter di Moratti ed HH vinceva il suo primo scudetto… - aammaturo : RT @NackaSkoglund89: Il 5 maggio '63, grazie al pareggio della Juve contro il Milan, l'Inter di Moratti ed HH vinceva il suo primo scudetto… -