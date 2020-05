Justine Mattera grande dolore per la sua perdita “Gli ultimi istanti li hai passati tra

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 5 maggio 2020) E’ morta l’amica a quattro zampe di, la showgirl distrutta dalper aver perso la sua cagnolina che adorava E’ un fiume in piena Justinaed è sempre attiva sul social, dove si mostra in tutta la sua bellezza. La showgirl è una bomba di energia e sensualità e a 49 anni che compirà il prossimo 7 maggio è davvero uno schianto. Sul social non manca di pubblicare scatti che la ritraggono mentre si allena, ma non mancano anche quelli bollenti e provocanti. Lasi diverte a stuzzicare i fan stimolando il desiderio e non manca di colpire nel segno. Ultimamente si è fatta ritrarre mentre era distesa sul divano con addosso solo le piccolissime mutandine e una corta t-shirt. Nello scatto guarda davanti a sé e porta i capelli alla rinfusa. Il dito in bocca e l’espressione pensierosa le ...