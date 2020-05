Jennifer Lopez insegna a Shakira come “twerkare”: il video inedito del dietro le quinte del Super Bowl (Di martedì 5 maggio 2020) La loro esibizione al Super Bowl 2020, lo scorso febbraio, resterà nella storia. Uno show sensazionale che è stato possibile anche grazie alle tante ore che le due cantanti hanno passato a provare e riprovare le coreografie, come dimostrano questi video inediti girati dietro le quinte e pubblicati da Jennifer Lopez sul suo profilo Instagram. Nei filmati si vedono lei e Shakira cimentarsi nei balletti portati in scena, con JLo che le insegna come twerkare dicendole: “All’inizio muovi le ginocchia, me lo ha insegnato mia mamma.” Poi continua la sua lezione: “Il twerking comincia con le ginocchia, scuoto loro per prime. Parti dalla ginocchia e vedrai che si muoverà tutto di conseguenza. Me l’ha insegnato mia mamma quando avevo quattro anni”. “Non posso credere che siano passati già tre mesi dall’halftime show. ... Leggi su ilfattoquotidiano Jennifer Lopez e la lezione di twerking a Shakira (prima del Super Bowl)

