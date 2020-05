Jennifer Lopez e la lezione di twerking a Shakira (prima del Super Bowl)

(Di martedì 5 maggio 2020) Come imparare a ballare il «twerk». Jennifer Lopez ha filmato un rapido tutorial sulle principali pratiche della sensuale danza latina che, ormai da alcuni anni, è balzata sotto i riflettori. A seguire la «lezione» della celebre popstar, «un’allieva» d’eccezione: Shakira. Le due, infatti, si sono esibite insieme lo scorso febbraio nell’intervallo del Super Bowl 2020, mettendo in scena una performance pazzesca.

lzrson : RT @yeezaac: Francis Mcdormand, Jennifer Lopez, Zendaya, Alessandro Michele, Lana dela Rey e Jared Leto ?? - libertfly : Jennifer Lopez e Matthew McConaughey vogliono girare il sequel di Prima o poi mi sposo - aiconlikeme : RT @yeezaac: Francis Mcdormand, Jennifer Lopez, Zendaya, Alessandro Michele, Lana dela Rey e Jared Leto ?? - kkk_toxica : RT @yeezaac: Francis Mcdormand, Jennifer Lopez, Zendaya, Alessandro Michele, Lana dela Rey e Jared Leto ?? - VitaDiLeoG : Ho appena realizzato di aver sottovalutato per troppi anni Starting Over di Jennifer Lopez -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Come imparare a ballare il «twerk». Jennifer Lopez ha filmato un rapido tutorial sulle principali pratiche della sensuale danza latina che, ormai da alcuni anni, è balzata sotto i riflettori. A seguir ...Lontana dai suoi soliti look succinti e iper sensuali, la cantante si è mostrata al mondo di instagram in una nuova veste che, di primo acchito, ha richiamato alla mente la protagonista del celeberrim ...