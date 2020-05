Italia-USA, Conte risponde a Mark Esper sugli aiuti dalla Russia (Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto al segretario di stato USA. E avverte che il soccorso straniero è stato gestito normalmente Quello di Mark Esper, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, è stato un vero e proprio avvertimento all’Italia a non dare spazio a russi e cinesi. Si può parlare quasi di ultimatum. Ma, nonostante tutto, l’effetto sperato nei confronti del Governo non è stato sortito. Anzi, si potrebbe dire che è stato quasi un totale fallimento, in quanto, nella risposta di Giuseppe Conte, si avverte tutt’altro. Il presidente del Consiglio ha risposto al segretario di Stato, affrontando la questione con calma olimpica. “L’Italia nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevuto aiuti da molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali ... Leggi su zon Militari italiani e Usa nella didattica a distanza ai tempi del Coronavirus

Uso mascherina è obbligatorio? Tanta confusione in Italia : facciamo chiarezza. Quando si deve usare e chi ne è esonerato

Carceri - Forza Italia ora usa Di Matteo per attaccare Bonafede. Ma fino a sei mesi fa lo insultava (perché parlava di Dell’Utri e i boss mafiosi) (Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeha risposto al segretario di stato USA. E avverte che il soccorso straniero è stato gestito normalmente Quello di, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, è stato un vero e proprio avvertimento all’a non dare spazio a russi e cinesi. Si può parlare quasi di ultimatum. Ma, nonostante tutto, l’effetto sperato nei confronti del Governo non è stato sortito. Anzi, si potrebbe dire che è stato quasi un totale fallimento, in quanto, nella risposta di Giuseppe, si avverte tutt’altro. Il presidente del Consiglio ha risposto al segretario di Stato, affrontando la questione con calma olimpica. “L’nel momento di massima necessità, ha chiesto e ricevutoda molti Paesi. Tra questi vi sono stati anche la Cina e la. Abbiamo gestito tali ...

matteosalvinimi : ?? Intervista al professor Santin dell’Università di Yale, negli USA stanno utilizzando su larga scala la plasmatera… - fattoquotidiano : Forza Italia ora usa Di Matteo per attaccare #Bonafede. Fino a ieri lo insultava perché parla di Dell’Utri e boss… - Capezzone : Leggere, leggere e poi rileggere questa proposta del prof. avv. Alessandro Varrenti su @atlanticomag: un binario It… - TronItaly : RT @LileStarseed: #5maggio Presidente del #Copasir #Volpi: a rischio alleanza con #USA. Lasciamo perdere il #5G di #Huawei, non possiamo… - gilardisil : RT @ImolaOggi: Coronavirus, Conte rassicura il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper (molto altruista...), che si è adirato per gli aiuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia USA Così la guerra fredda Usa-Cina divide la politica italiana La Repubblica Il centrodestra contro la Cina e con Trump. Il dubbio: Grillo sapeva del virus in anticipo?

ROMA. Giù le grinfie della Cina dai nostri porti, dalle nostre infrastrutture, dal 5G. Salvini, Berlusconi, Meloni in assetto filoatlantico vedono in agguato virus con occhi a mandorla dietro ogni ang ...

Conte replica: "gli alleati sapevano degli aiuti russi"

Milano, 5 mag. (askanews) - "L'Italia non ha cambiato politica estera. Gli alleati sapevano degli aiuti russi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica, dopo che ieri un'intervista all ...

ROMA. Giù le grinfie della Cina dai nostri porti, dalle nostre infrastrutture, dal 5G. Salvini, Berlusconi, Meloni in assetto filoatlantico vedono in agguato virus con occhi a mandorla dietro ogni ang ...Milano, 5 mag. (askanews) - "L'Italia non ha cambiato politica estera. Gli alleati sapevano degli aiuti russi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica, dopo che ieri un'intervista all ...