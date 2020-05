Israele annuncia: “Trovato il vaccino anti coronavirus” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 2 febbraio, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha incaricato l’Istituto israeliano di biologia di agire il più rapidamente possibile per produrre un vaccino contro il coronavirus, che all’epoca aveva ucciso più di 300 persone in Cina. Oggi, il ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett ha visitato l’Istituto biologico Nes Ziona per annunciare che gli scienziati hanno sviluppato un anticorpo per COVID-19. L’anticorpo è essenzialmente un farmaco immunosoppressore che induce il sistema immunitario ad attaccare e neutralizzare il virus. Secondo i ricercatori dell’istituto, l’anticorpo sarà ora registrato con un brevetto e successivamente si rivolgerà a società internazionali per produrlo in quantità commerciali. L'articolo Israele annuncia: “Trovato il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 2 febbraio, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha incaricato l’Istituto israeliano di biologia di agire il più rapidamente possibile per produrre uncontro il coronavirus, che all’epoca aveva ucciso più di 300 persone in Cina. Oggi, il ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett ha visitato l’Istituto biologico Nes Ziona perre che gli scienziati hanno sviluppato uncorpo per COVID-19. L’corpo è essenzialmente un farmaco immunosoppressore che induce il sistema immunitario ad attaccare e neutralizzare il virus. Secondo i ricercatori dell’istituto, l’corpo sarà ora registrato con un brevetto e successivamente si rivolgerà a società internazionali per produrlo in qutà commerciali. L'articolo: “Trovato il ...

C’è Pechino, ma non ci sono Washington e Mosca. C’è la Fondazione Bill Gates. Ci sono gli Stati europei, ma anche l’Australia, l’Arabia Saudita, gli Emirati, la Corea del sud, il Messico, l’Oman, il K ...

"Si tratta di un importante progresso per trovare una cura", le parole di un gruppo di ricercatori israeliani che avrebbe isolato un anticorpo chiave per la lotta al coronavirus. L'annuncio è arrivato ...

