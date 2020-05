Inter Perisic, il croato potrebbe rimanere al Bayern un altro anno (Di martedì 5 maggio 2020) Inter Perisic, il croato potrebbe rimanere al Bayern un altro anno: i bavaresi non sono convinti sul riscatto dell’esterno Ivan Perisic potrebbe rimanere un altro anno al Bayern Monaco. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione dell’esterno croato in prestito ai bavaresi. Al momento il club tedesco non è affatto convinto di riscattarlo, ma il prestito potrebbe essere prolungato di un altro anno. Il problema più grande rimane l’ingaggio, troppo elevato per gli standard nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Inter - il mercato si infiamma : "Ipotesi Werner concreta! Le ultime su Perisic e Cavani. Chiesa nel mirino"

Perisic torna all'Inter?/ Calciomercato - Zhang non fa sconti : il Bayern riflette

Perisic - Nainggolan e Icardi : chi dei tre "esiliati" farebbe al caso dell'Inter di Conte? (Di martedì 5 maggio 2020), ilalun: i bavaresi non sono convinti sul riscatto dell’esterno IvanunalMonaco. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione dell’esternoin prestito ai bavaresi. Al momento il club tedesco non è affatto convinto di riscattarlo, ma il prestitoessere prolungato di un. Il problema più grande rimane l’ingaggio, troppo elevato per gli standard nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com

salvione : Inter, opzione rinnovo del prestito per Perisic al Bayern Monaco - il_elliott : @milan_corner @Maicuntent1986 @rn5_rn Senza la crisi, con Nainggolan, Perisic, e Icardi un anno piu giovanni, senza… - 90ordnasselA : “Bayern Monaco indeciso per il riscatto di Perisic,si valuta l’opzione rinnovo prestito. Al momento, è un pò diffic… - sportli26181512 : #Inter, opzione rinnovo del prestito per Perisic al Bayern Monaco: I bavaresi sono indecisi sul riscatto del croato… - sportli26181512 : Inter, nuovo scenario per Perisic: Quale futuro per Ivan Perisic? Come scrive il Corriere... -