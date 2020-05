Insulti contro i meridionali, gli ultras del Napoli: “Pensate alla strage dei vostri anziani” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano le polemiche tra Nord e Sud, pregiudizi e offese che proseguono anche in epoca di emergenza coronavirus. In questo periodo di pandemia non sono stati pochi i riferimenti alla spaccatura tra le due aree del paese anche da parte di alcuni politici. Dopo le tante polemiche anche gli ultras del partenopei hanno voluto rispondere lanciando un messaggio forte e chiaro. “Insulti creati ad arte per nascondere le malefatte… invece dei napoletani pensate alla strage dei vostri anziani”. Questo lo striscione esposto questa mattina all’esterno della Curva B dello stadio San Paolo di Napoli. L'articolo Insulti contro i meridionali, gli ultras del Napoli: “Pensate alla strage dei vostri anziani” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 "Vili e schifosi". La Serracchiani a Stasera Italia travolta dagli insulti in diretta. Rabbia contro Pd - Conte e Mattarella

