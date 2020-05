Insigne-Napoli | nuovo capitolo | spunta una nuova idea per il rinnovo

Leggi su 90min

(Di martedì 5 maggio 2020) La carriera di Lorenzopotrebbe concludersi al. Dopo le tanti voci sul futuro e gli alti e bassi nel rapporto con il pubblico del San Paolo, il fantasista napoletano è pronto a legarsi a vita col club di Aurelio De Laurentiis. SSCv Torino FC - Serie A Con Carlo Ancelotti il rapporto non è stato di migliori, ma con l'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso è cambiato tutto, sia in campo che fuori: con Ringhio,è rinato, come dimostrano il ritorno al gol ma,...