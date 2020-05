In villa senza mascherina, scatta la multa: “Perché ci sanzionate?” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Due persone sono state multate per essere andate in giro senza mascherina. E’ successo poco fa nella villa comunale di Bacoli, comune a Nord di Napoli. Nonostante le sollecitazioni degli ultimi giorni da parte del primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione, che aveva più volte richiamato la comunità a rispettare le regole ricordando che in Campania l’uso della mascherina nei luoghi pubblici è obbligatoria, non sono mancati però i trasgressori. Sono i primi sanzionati nel comune che ospita la Casina Vanvitelliana. Individuati nella villa comunale della città sono stati immediatamente multati. “Ma perché ci sanzionare? Tanto noi ci conosciamo” questa la primissima riposta riferita ai vigili. Gli stessi hanno ugualmente elevato un verbale da 800€. Mentre ... Leggi su anteprima24 Morti sospette a Villa Torano - indagati per omicidio colposo l’amministratore e il direttore della Rsa in provincia di Cosenza

