In Lombardia il tasso di contagio scende sotto la media nazionale di 0,80 (Di martedì 5 maggio 2020) Notizie positive dalla Lombardia. Il tasso R0 della regione è stato misurato a 0,75, sotto la media nazionale di 0,80. Ciò significa che, in questo momento, l’R0 della regione e quello del paese sono sotto controllo. Il coronavirus è destinato a spegnersi, infatti, se l’R0 rimane sotto il valore 1 poiché questo significa che ogni persona infetta può contagiare meno di un individuo. A comunicarlo è il vicepresidente della regione Lombardia a SkyTg24. LEGGI ANCHE >>> Com’è la storia della BBC che mette Salvini al terzo posto dei leader bufalari dopo Trump e Bolsonaro R0, Lombardia sotto la media nazionale La Lombardia si trova sotto la media nazionale di 0,80 di tasso di contagio. «Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - il vicepresidente Sala : "Il tasso di contagio della Lombardia è inferiore alla media nazionale”

