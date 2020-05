"In Lombardia il tasso di contagio è inferiore alla media italiana" (Di martedì 5 maggio 2020) La Lombardia vanta in questo momento un tasso di contagio da coronavirus inferiore alla media dell'Italia. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala. "Con l'aiuto di alcuni ricercatori - ha detto a Sky Tg24 - calcoliamo che il tasso di R0 della Lombardia è di 0,75, mentre sappiamo che in Italia il tasso è 0,80; significa che ogni persona contagia 0,75 persone. E' importante rimanere sotto l'uno - ha concluso - è il compito di tutti i cittadini". Leggi su agi BOLLETTINO LOMBARDIA 5 MAGGIO/ Diretta video conferenza stampa : "Tasso R0 è a 0 - 75"

"Il tasso di contagio in Lombardia è inferiore alla media nazionale"

Coronavirus - il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala : «Il tasso R0 della Lombardia è 0 - 75. In Italia 0 - 80» (Di martedì 5 maggio 2020) Lavanta in questo momento undida coronavirusdell'Italia. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala. "Con l'aiuto di alcuni ricercatori - ha detto a Sky Tg24 - calcoliamo che ildi R0 della; di 0,75, mentre sappiamo che in Italia il; 0,80; significa che ogni persona contagia 0,75 persone. E' importante rimanere sotto l'uno - ha concluso -; il compito di tutti i cittadini".

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Region… - Corriere : «Il tasso R0 sui contagi in Lombardia è 0,75. In Italia 0,80» - repubblica : Coronavirus, il vicepresidente Sala: 'Il tasso di contagio della Lombardia è inferiore alla media nazionale” - CarmelinaCarmi : RT @SkyTG24: ?? #COVID19 in #Italia, aumenta il traffico ? In Lombardia R0 è 0,75, tasso più basso della media italiana ? L'#Oms: indagare s… - Notiziedi_it : Coronavirus, Fabrizio Sala: «Il tasso di contagio in Lombardia è inferiore alla media italiana» -