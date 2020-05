“In coda per un Big Mac: auto in fila per un’ora a Latina per andare da McDonald’s” (Di martedì 5 maggio 2020) “Sai come chiamano un quarto di libbra con formaggio a Parigi?”“Non un quarto di libbra con formaccio”“Hanno un sistema metrico decimale non sanno che ca**o sia un quarto di libbra”“E come lo chiamano?”“Lo chiamano royal con formaggio”“E come lo chiamano il Big Mac?”“Beh il Big Mac è il Big Mac, lo chiamano le Big Mac” La scena è una delle più famose della cinematografia, il film è Pulp Fiction. “Il Big Mac è il Big Mac”. Chissà se alcuni degli automobilisti in fila per ore ieri 4 maggio a Latina, hanno pensato a questo dialogo. Sì perché la fila non aveva come ragione il rientro al lavoro per alcune categorie previsto dalla “fase 2”: verso le 19 centinaia di persone hanno deciso di prendere la macchina e mettersi lì, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - no alle messe : i vescovi contro il governo. “Libertà di culto violata”. La ministra renziana Bonetti si accoda : “Incomprensibile”

Codacons : “In Sardegna test sierologici sul Covid-19 venduti a prezzi stellari” (Di martedì 5 maggio 2020) “Sai come chiamano un quarto di libbra con formaggio a Parigi?”“Non un quarto di libbra con formaccio”“Hanno un sistema metrico decimale non sanno che ca**o sia un quarto di libbra”“E come lo chiamano?”“Lo chiamano royal con formaggio”“E come lo chiamano il Big Mac?”“Beh il Big Mac è il Big Mac, lo chiamano le Big Mac” La scena è una delle più famose della cinematografia, il film è Pulp Fiction. “Il Big Mac è il Big Mac”. Chissà se alcuni deglimobilisti inper ore ieri 4 maggio a, hanno pensato a questo dialogo. Sì perché lanon aveva come ragione il rientro al lavoro per alcune categorie previsto dalla “fase 2”: verso le 19 centinaia di persone hanno deciso di prendere la macchina e mettersi lì, ...

fattoquotidiano : ITALIA VIVA FANALINO DI CODA In calo ma sempre alti i consensi al governo. M5S e Pd su [di Tommaso Rodano]… - Antonio_Tajani : In Calabria è più sicuro fare una coda davanti ad un bar o ad un ristorante per portar via un caffè oppure stare se… - fanpage : Centinaia in coda per il McDonald’s: strade bloccate per ore, traffico impazzito - RizziRes : RT @MinutemanItaly: @gogginsgog Ed a me non è finita ?? sono andato da altro piccolo supermarket, coda corta ma lenta ?? arriva mio turno, en… - FQMagazineit : “In coda per un Big Mac: auto in fila per un’ora a Latina per andare da McDonald’s” -

Ultime Notizie dalla rete : “In coda Start-up. Smart Hamster: il menu diventa... Gambero Rosso