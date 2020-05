Imprese: ricavi 2020, contrazione del 42%, giudizi negativi sui provvedimenti del governo. Lo dice la CNA (Di martedì 5 maggio 2020) Voti negativi sui provvedimenti finora varati dal Governo a favore dell'economia. In particolare sul tema del credito e liquidita' oltre il 70% esprime un giudizio molto negativo contro il 14,6% delle risposte positive. Circa il 95% delle Imprese che hanno presentato domanda per il credito e'ancora in attesa di una risposta Leggi su firenzepost CNA : nel 2020 ricavi dimezzati per le imprese - giudizio negativo sul Governo

Coronavirus - aiuti alle imprese : garanzia statale con prestiti fino a 25% ricavi (Di martedì 5 maggio 2020) Votisuifinora varati dal Governo a favore dell'economia. In particolare sul tema del credito e liquidita' oltre il 70% esprime uno molto negativo contro il 14,6% delle risposte positive. Circa il 95% delleche hanno presentato domanda per il credito e'ancora in attesa di una risposta

robertocorbell3 : RT @cnanazionale: ??Ricavi quasi dimezzati nel 2020, giudizi in prevalenza negativi sui provvedimenti finora adottati da @Palazzo_Chigi, for… - FirenzePost : Imprese: ricavi 2020, contrazione del 42%, giudizi negativi sui provvedimenti del governo. Lo dice la CNA - CnaMarche : RT @cnanazionale: ??Ricavi quasi dimezzati nel 2020, giudizi in prevalenza negativi sui provvedimenti finora adottati da @Palazzo_Chigi, for… - ellepizero : RT @cnanazionale: ??Ricavi quasi dimezzati nel 2020, giudizi in prevalenza negativi sui provvedimenti finora adottati da @Palazzo_Chigi, for… - afranclagaro : RT @cnanazionale: ??Ricavi quasi dimezzati nel 2020, giudizi in prevalenza negativi sui provvedimenti finora adottati da @Palazzo_Chigi, for… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese ricavi Imprese: ricavi 2020, contrazione del 42%, giudizi negativi sui provvedimenti del governo. Lo dice la CNA Firenze Post Imprese: ricavi 2020, contrazione del 42%, giudizi negativi sui provvedimenti del governo. Lo dice la CNA

MESTRE – Ricavi quasi dimezzati nel 2020 con il turismo che prevede una contrazione del 66,3%, giudizi in prevalenza negativi sui provvedimenti finora adottati dal Governo per contrastare la crisi pro ...

Maxi decreto da 55 miliardi su reddito e imprese: scontro nel governo

Il governo ha stanziato 55 miliardi con il maxi decreto che prevede aiuti alle imprese e ai redditi in emergenza, ma ne è nato un nuovo scontro. Maxi decreto da 55 miliardi su reddito e imprese- scont ...

MESTRE – Ricavi quasi dimezzati nel 2020 con il turismo che prevede una contrazione del 66,3%, giudizi in prevalenza negativi sui provvedimenti finora adottati dal Governo per contrastare la crisi pro ...Il governo ha stanziato 55 miliardi con il maxi decreto che prevede aiuti alle imprese e ai redditi in emergenza, ma ne è nato un nuovo scontro. Maxi decreto da 55 miliardi su reddito e imprese- scont ...