Ilary Blasi presenta la nuova arrivata in casa Totti: dopo il gatto “senza pelo”, la capra nana tibetana (Di martedì 5 maggio 2020) C’è una new entry in casa Totti. dopo Donna Paola, la gatta “senza pelo”, Ilary Blasi ha presentato ai suoi followers Isabel, una cucciola di capra nana tibetana nera e marrone: “Benvenuta”, scrive la showgirl in una storia pubblicata su Instagram mostrando la nuova arrivata tra le braccia di Isabel, terzogenita della coppia. Solo nel dicembre scorso aveva fatto il suo ingresso in famiglia Donna Paola, esemplare di Canadian Sphynx, portando scompiglio tra marito e moglie. È stato lo stesso Francesco Totti a rivelare di non esser stato d’accordo con la decisione di adottare la gatta e di essersi arrabbiato molto: “Nemmeno mi ha chiesto nulla, l’ha presa e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, poi me ne sono innamorato”, ha raccontato qualche tempo fa durante una diretta social con Bobo Vieri. ... Leggi su ilfattoquotidiano Ilary Blasi mostra la ricrescita - chiede aiuto e presenta la capra nana appena arrivata in casa (Foto)

La famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi si allarga : gioia per il nuovo arrivo

“Vergognati - è inquietante” : Francesco Totti umiliato per il regalo di compleanno fatto a Ilary Blasi [FOTO] (Di martedì 5 maggio 2020) C’è una new entry inDonna Paola, la gatta “senza pelo”,hato ai suoi followers Isabel, una cucciola di capra nana tibetana nera e marrone: “Benvenuta”, scrive la showgirl in una storia pubblicata su Instagram mostrando latra le braccia di Isabel, terzogenita della coppia. Solo nel dicembre scorso aveva fatto il suo ingresso in famiglia Donna Paola, esemplare di Canadian Sphynx, portando scompiglio tra marito e moglie. È stato lo stesso Francescoa rivelare di non esser stato d’accordo con la decisione di adottare la gatta e di essersi arrabbiato molto: “Nemmeno mi ha chiesto nulla, l’ha presa e l’ha portata a. Non ci siamo parlati per due giorni, poi me ne sono innamorato”, ha raccontato qualche tempo fa durante una diretta social con Bobo Vieri. ...

DonnaGlamour : Il retroscena: hanno fatto il provino come veline ma non lo hanno superato… - zazoomnews : La famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi si allarga: gioia per il nuovo arrivo - #famiglia #Francesco #Totti… - zazoomblog : La famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi si allarga: gioia per il nuovo arrivo - #famiglia #Francesco #Totti… - Noovyis : (“Un nuovo arrivo a casa”. Ilary Blasi e Francesco Totti, l’annuncio social: la famiglia si allarga ancora) Playhi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Totti, video romantico per il compleanno della moglie Ilary: "Ti amo" Sky Sport Ilary Blasi presenta la nuova arrivata in casa Totti: dopo il gatto “senza pelo”, la capra nana tibetana

C’è una new entry in casa Totti. Dopo Donna Paola, la gatta “senza pelo”, Ilary Blasi ha presentato ai suoi followers Isabel, una cucciola di capra nana tibetana nera e marrone: “Benvenuta”, scrive la ...

Ilary Blasi: dopo il gatto Donna Paola arriva anche la capretta

Come si evince dalle IG Storie della nota soubrette romana, si tratta nel dettaglio di una capra nana tibetana. Ilary Blasi ha difatti immortalato lo splendido cucciolo tra le braccia di sua figlia, i ...

C’è una new entry in casa Totti. Dopo Donna Paola, la gatta “senza pelo”, Ilary Blasi ha presentato ai suoi followers Isabel, una cucciola di capra nana tibetana nera e marrone: “Benvenuta”, scrive la ...Come si evince dalle IG Storie della nota soubrette romana, si tratta nel dettaglio di una capra nana tibetana. Ilary Blasi ha difatti immortalato lo splendido cucciolo tra le braccia di sua figlia, i ...