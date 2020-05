Il tributo di Achille Lauro a Rino Gaetano in Ma Il Cielo è Sempre Più Blu per

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) Gucci sostiene ildiin Ma IlPiù Blu. L'artista romano ha annunciato il nuovo progetto benefico con il quale si andrà a sostenere la lotta al Covid-19, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. L'iniziativa è stata annunciata sulle pagine social ufficiali di, che torna con qualcosa di nuovo dopo il rilascio del suo ultimo singolo 16 Marzo, spiegando anche come sia nata la cover del celebre brano di. Ma IlPiù Blu nella versione di"Il mio personalead un brano immortale: “Ma IlPiù Blu" di. Una versione che credo rispecchi la nostra generazione e il nostro tempo, nella mia visione malinconica ma speranzosa. L’ho registrata in presa diretta con un registratore a bobine, ...