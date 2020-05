Il Tribunale federale svizzero conferma: Schwazer squalificato fino al 2024 (Di martedì 5 maggio 2020) E’ stata confermata in via definitiva la sentenza di squalifica per otto anni inflitta ad Alex Schwazer. Il Tribunale federale svizzero – la più alta carica giuridica elvetica – ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica inoltrata nell’autunno del 2019. Si spengono così le speranze di Alex Schwazer di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, … L'articolo Il Tribunale federale svizzero conferma: Schwazer squalificato fino al 2024 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Alex Schwazer - il tribunale federale di Losanna boccia il ricorso : resta squalifica fino al 2024

Il Tribunale federale svizzero ha confermato la squalifica per doping di Alex Schwazer (Di martedì 5 maggio 2020) E’ statata in via definitiva la sentenza di squalifica per otto anni inflitta ad Alex. Il– la più alta carica giuridica elvetica – ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica inoltrata nell’autunno del 2019. Si spengono così le speranze di Alexdi partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, … L'articolo Ilalè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Il Tribunale federale svizzero conferma: Schwazer squalificato fino al 2024: E’ stata conferma… - CalcioFinanza : Il Tribunale federale svizzero conferma: #Schwazer squalificato fino al 2024 - ClementiF : #aimiestudenti Qui trovate (in inglese) il testo della sentenza del Bundesverfassungsgericht, il Tribunale costituz… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Il Tribunale federale svizzero ha confermato la squalifica per doping di Alex Schwazer - ilpost : Il Tribunale federale svizzero ha confermato la squalifica per doping di Alex Schwazer -