Il sondaggio sugli italiani che vogliono lasciare l’euro

Libero oggi pubblica i risultati di un sondaggio del Cise, il Centro studi elettorali della Luiss, guidato da Roberto D'Alimonte, nel quale il campione dice che l'Italia dovrebbe uscire dall'UE (35%) oppure che l'Italia dovrebbe uscire dall'euro ma non dall'UE (il 18%), mentre la maggioranza dice che l'Italia dovrebbe restare in Europa. Il sondaggio viene presentato così: «Abbastanza sorprendentemente», scrivono gli studiosi della Luiss, solo una minoranza degli intervistati (47%) vorrebbe che l'Italia rimanesse sia nella moneta unica che nella Ue». Si tratta della «cifra più bassa mai registrata nei sondaggi a cura Cise che, seppur con livelli diversi di supporto, avevano sempre mostrato una maggioranza a favore della piena permanenza nella Ue».

Libero oggi pubblica i risultati di un sondaggio del Cise, il Centro studi elettorali della Luiss, guidato da Roberto D’Alimonte, nel quale il campione dice che l’Italia dovrebbe uscire dall’UE (35%) ...

