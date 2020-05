Il segreto anticipazioni | Isabella e il patto segreto con Francisca | cosa trama la

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 5 maggio 2020) Curiosi di saperesuccederà nella puntata de Ilin onda domani 6 maggio 2020? Ve lo raccontiamo con le ultime news e leche ci portano direttamente a Puente Viejo. Come saprete in Spagna in questi giorni stanno andando in onda le ultime puntate della soap spagnola mentre in Italia ne avremo almeno per un altro breve periodo.accadrà quindi nella prossima puntata della soap? Ecco per voi ladell’episodio numero 2181 in onda su Canale 5 come sempre alle 16,10 circa, subito dopo una nuova puntata di Uomini e Donne. IL: LADI DOMANI 6 MAGGIO 2020 Ignacio attende impazientemente il risultato dell’indagine, ma con sua sorpresa, Ramón confessa che non gli importa didecide la sua famiglia, per lui ha già subito abbastanza punizione esiliandolo a Puente Viejo. Per cui ...