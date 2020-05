Il Regno Unito è diventato il paese europeo con il maggior numero di morti registrati da

repubblica : Regno Unito, la crisi dell'agricoltura: i migranti non arrivano più e i britannici non vogliono lavorare nei campi - Agenzia_Ansa : Con i casi sospetti, il Regno Unito supera l'Italia come numero di vittime e diventa il Paese con il picco più alto… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fauci: “Non viene da un laboratorio”. In Usa 1.015 morti, è il dato più basso da un mese. Regno Unito,… - BrunoRuffilli : I dati ufficiali pubblicati questa mattina dalla Society of Motor Manufacturers and Traders hanno confermato per il… - kusa65 : RT @AleAllocca: Il Regno Unito è il primo paese europeo per morti da coronavirus L'istituto nazionale di statistiche britannico aggiorna i… -

Regno Unito Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regno Unito