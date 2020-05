Il primo ministro francese Philippe: "Italia dovette decidere chi curare, noi no" (Di martedì 5 maggio 2020) “Il sistema Italiano ha dovuto fare il famoso e terribile triage dei pazienti da ammettere in rianimazione. Questo non è avvenuto in Francia perché il nostro sistema ha resistito, probabilmente perché aveva un po’ più di tempo per adattarsi rispetto a quello dei nostri amici Italiani”. Lo ha dichiarato in un intervento all’Assemblea nazionale il premier francese, Edouard Philippe.Intanto le cifre francesi sono pesanti e impietose: più di 25.000 morti di coronavirus, crollo del 5,8% del Pil, fiducia nella gestione della crisi da parte del governo al 39%. Alla vigilia di una riapertura in cui tutti sembrano già scontenti, la Francia si ritrova agli ultimi posti in Europa per risposta all’epidemia. ‘Scivoliamo nell’Europa del Sud’, lamenta oggi Le Monde. Ma il premier, incalzato ... Leggi su huffingtonpost Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è risultato positivo al coronavirus

GENOVA - Elezioni in autunno? Il governo ci ripensa, forse o meglio si riadatta. Roma è pronta a inserire in un nuovo decreto legislativo la possibilità di andare al voto in quelle regioni e chiamate ...

L’Italia, con il suo -97,6% di immatricolazioni rispetto al mese di aprile 2019, non è la sola nazione a registrare conseguenze drammatiche per il mercato auto ai tempi del lockdown da coronavirus. Da ...

