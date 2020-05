Il piano per la riapertura delle palestre dal 18 maggio (Di martedì 5 maggio 2020) Lunedì 4 maggio sono stati fatti i primi passi della cosiddetta fase 2, con la riapertura di aziende e con circa 4,5 milioni di italiani tornati a muoversi per motivi lavorativi (oltre agli altri che hanno iniziato i propri spostamenti per far visita ai congiunti). Il prossimo passo sembra avere già una data: il 18 maggio – in base a quanto accadrà con la curva dei contagi – potrebbe esserci lo step successivo per molte altre attività. Vari esponenti del governo hanno fatto già sapere che eventuali chiusure – dovute a un possibile nuovo aumento delle infezioni – potrebbero avvenire a livello locale e non nazionale. Tra i temi più attesi dagli italiani c’è anche il quesito: «Quando riaprono le palestre?». Il ministero dello Sport sta provando a definire un protocollo per la ripresa ... Leggi su giornalettismo Il sindacato della scuola : «Lezioni in classe a settembre - ma per ripartire serve un piano da 17 miliardi» – L’intervista

PRIMA PAGINA - CdS Campania : "Emozione Napoli - il piano di Gattuso per lo sprint finale"

Ultime Notizie dalla rete : piano per Matteo Marcenaro (Liguria Popolare): “Serve un piano per la riapertura delle spiagge” IVG.it L’oroscopo del giorno 5 maggio: Leone e Acquario dimostrano senso civico

Frosinone, sulle scuole si lavora al piano post virus: si studia lo scambio di sedi tra istituti. Il liceo di Ceccano cresce

Non solo razionalizzazione, ma anche acquisto o affitto di strutture. Sono le ipotesi sul tavolo della Provincia per far ripartire, da settembre, il pianeta scuola in piena sicurezza. Distanziamento s ...

