Il Gruppo Casillo dona mascherine al reparto oncologico pediatrico del Policlinico Luigi

(Di martedì 5 maggio 2020) Il, azienda campana specializzata nella produzione di abbigliamento bambino, si schiera, come molte realtà della moda italiana, in prima linea contro l’emergenza Covid-19,ndo una fornitura dialdelVanvitelli di Napoli: si tratta difacciali non chirurgiche, facili da indossare, in tessuto traspirante, filtrante e lavabile, arricchite da fantasie colorate per rendere questo indispensabile accessorio di salute più piacevole per i bambini. “Siamo estremamente fieri di poter dare una mano – afferma Carlo, Ceo dell’azienda – vogliamo dimostrare che anche in questo periodo difficile le aziende italiane di moda possono rialzarsi e offrire un aiuto concreto, in particolare nei confronti del mondo dell’infanzia”. L'articolo Il...