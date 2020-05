Il Gladiatore: i 20 anni del film che lanciò Hollywood nel nuovo millennio (Di martedì 5 maggio 2020) Nel Maggio del 2000 usciva nelle sale internazionali Il Gladiatore di Ridley Scott, film che confermava la vocazione spettacolare della Hollywood del nuovo millennio. Gli anni '90 del cinema americano si erano chiusi con titoli che oggi consideriamo dei classici. Tra questi, ricordiamo il kolossal di fine secolo, ovvero Titanic di James Cameron, capace di sbancare il botteghino internazionale e di conquistare undici Oscar; l'eccezionale Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, con la sequenza iniziale (lo sbarco alleato in Normandia) che ha rilanciato il genere bellico; opere dalla superba scrittura come The Truman Show di Peter Weir e American Beauty di Sam Mendes; e il discusso e discutibile Shakespeare in Love di John Madden, oggi ricordato per lo più come uno dei film ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 maggio 2020) Nel Maggio del 2000 usciva nelle sale internazionali Ildi Ridley Scott,che confermava la vocazione spettacolare delladel. Gli'90 del cinema americano si erano chiusi con titoli che oggi consideriamo dei classici. Tra questi, ricordiamo il kolossal di fine secolo, ovvero Titanic di James Cameron, capace di sbancare il botteghino internazionale e di conquistare undici Oscar; l'eccezionale Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, con la sequenza iniziale (lo sbarco alleato in Normandia) che ha rilanciato il genere bellico; opere dalla superba scrittura come The Truman Show di Peter Weir e American Beauty di Sam Mendes; e il discusso e discutibile Shakespeare in Love di John Madden, oggi ricordato per lo più come uno dei...

