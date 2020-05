Il Giro d'Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre (Di martedì 5 maggio 2020) L'Unione Ciclistica Internazionale (Union Cycliste Internationale - Uci) ha diramato il nuovo calendario provvisorio elaborato in seguito all'emergenza sanitaria coronavirus, che ha portato allo stravolgimento di tutte le manifestazioni sportive. Il Giro d'Italia si svolgerà dal 3 al 25 ottobre, mentre 5 giorni prima della conclusione della corsa rosa è previsto il via della Vuelta che si concluderà l'8 novembre. Il Tour de France si disputerà invece dal 29 agosto al 20 settembre. Secondo questo calendario, la maggior parte delle classiche più importanti si svolgeranno in ottobre, tra le quali anche la Parigi-Roubaix, che è stata tolta dalla data provvisoria inizialmente inserita, che era prevista per il 16 agosto e riprogrammata il 25 ottobre. La stagione World Tour prenderà il via l'1 agosto con la Strade ... Leggi su agi Coronavirus - Ciclismo - l'UCI svela il calendario : Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre

Il nuovo Calendario Uci - Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre

Calendario ciclismo femminile 2020 : Giro d’Italia a settembre - storico debutto della Parigi-Roubaix (Di martedì 5 maggio 2020) L'Unione Ciclistica Internazionale (Union Cycliste Internationale - Uci) ha diramato il nuovo calendario provvisorio elaborato in seguito all'emergenza sanitaria coronavirus, che ha portato allo stravolgimento di tutte le manifestazioni sportive. Ild'si svolgerà dal 3 al 25, mentre 5 giorni prima della conclusione della corsa rosa è previsto il via della Vuelta che si concluderà l'8 novembre. Il Tour de France si disputerà invece dal 29 agosto al 20 settembre. Secondo questo calendario, la maggior parte delle classiche più importanti si svolgeranno in, tra le quali anche la Parigi-Roubaix, che è stata tolta dalla data provvisoria inizialmente inserita, che era prevista per il 16 agosto e riprogrammata il 25. La stagione World Tour prenderà il via l'1 agosto con la Strade ...

chetempochefa : 'Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione,… - petergomezblog : #fase2: la vera prova per l’Italia inizia adesso. In giro torna ad esserci davvero tanta gente. Se sia troppa per… - giroditalia : The Corsa Rosa is coming back in October. #Giro d'Italia 103 from 3rd to 25th October | Amore Infinito torna ad ott… - portamiconte__ : RT @Eleonor22849454: Con la situazione che ce ora in italia pensate ai post di Niccolò e li commentate da oltre 24 ore. E menomale che dite… - johnR700cc : RT @giroditalia: The Corsa Rosa is coming back in October. #Giro d'Italia 103 from 3rd to 25th October | Amore Infinito torna ad ottobre. #… -