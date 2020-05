Il futuro delle relazioni tra Pechino e Nuova Delhi è a rischio (Di martedì 5 maggio 2020) La pandemia ha assestato un duro colpo alle relazioni commerciali tra Cina ed India. L’esecutivo di Nuova Delhi ha deciso di vincolare gli investimenti provenienti da quei Paesi che confinano con l’India ad una previa autorizzazione governativa. Il provvedimento restrittivo andrà a colpire in particolare modo Pechino, dato che gli scambi commerciali con Bangladesh e Pakistan sono già soggetti a limitazioni. Secondo il Ministero del Commercio le nuove limitazioni dovrebbero impedire “acquisizioni opportunistiche” di compagnie indiane da parte di investitori cinesi. Pechino ha espresso irritazione nei confronti delle nuove norme che costituirebbero, a suo dire, una violazione ai principi del libero scambio imposti dall’Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina è, ad oggi, uno dei maggiori investitori sui mercati mondiali ed il 74 per ... Leggi su it.insideover Al via la Fase 2. Da oggi si riparte convivendo con il Coronavirus. Conte : “Come mai prima - il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno collaborazione - senso civico e rispetto delle regole”

Con la pandemia il futuro delle discoteche è nero

Giuseppe Conte : "Il futuro è nelle nostre mani - serve il rispetto delle regole" (Di martedì 5 maggio 2020) La pandemia ha assestato un duro colpo allecommerciali tra Cina ed India. L’esecutivo diha deciso di vincolare gli investimenti provenienti da quei Paesi che confinano con l’India ad una previa autorizzazione governativa. Il provvedimento restrittivo andrà a colpire in particolare modo, dato che gli scambi commerciali con Bangladesh e Pakistan sono già soggetti a limitazioni. Secondo il Ministero del Commercio le nuove limitazioni dovrebbero impedire “acquisizioni opportunistiche” di compagnie indiane da parte di investitori cinesi.ha espresso irritazione nei confrontinuove norme che costituirebbero, a suo dire, una violazione ai principi del libero scambio imposti dall’Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina è, ad oggi, uno dei maggiori investitori sui mercati mondiali ed il 74 per ...

zaiapresidente : ?? Il Veneto oggi riapre in linea con le scelte nazionali. Non ci son alternative: io mi fido dei veneti. Il futuro… - _Carabinieri_ : Voci e volti tornano a rompere il silenzio delle nostre strade. Tutti, con un solo obiettivo: vivere il presente re… - teatrolafenice : ?? «Spesso le persone trovano più facile essere un risultato del passato che una delle cause del futuro» (Deepak Ch… - StarlightRevo : RT @pajocco63: @StarlightRevo @LIBEROP82664059 @marcomerlino19 @lisargadata @celestinoceles7 @Athena03038150 @rete il dormi veglia è perfet… - DarioPanzac89 : RT @valeriafedeli: L’impegno politico di @GiuseppeConteIT su #taskforce è un fatto politico importante. Non c’è ripartenza senza la visione… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro delle Il Coronavirus e il futuro delle città: la crisi come opportunità per cambiare Corriere della Sera Il futuro del settore extralberghiero, confronto online a cura del distretto turistico della Costiera.

“Nasce durante il Coronavirus Vivere di Turismo Business School la prima scuola di alta formazione italiana dedicata agli operatori del settore turistico extralberghiero, che lavorano in tutta Italia ...

Scuola, lo scontento dei presidi: «Ci servono indicazioni chiare»

trieste Incertezze, dubbi e perplessità: sono le preoccupazioni di tanti dirigenti scolastici in tutta la regione. Il motivo è presto detto: se sono poche le informazioni sulle modalità di ripresa del ...

“Nasce durante il Coronavirus Vivere di Turismo Business School la prima scuola di alta formazione italiana dedicata agli operatori del settore turistico extralberghiero, che lavorano in tutta Italia ...trieste Incertezze, dubbi e perplessità: sono le preoccupazioni di tanti dirigenti scolastici in tutta la regione. Il motivo è presto detto: se sono poche le informazioni sulle modalità di ripresa del ...