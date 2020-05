Il ‘Financial Times’ loda Luca Zaia: “L’astro nascente della Lega che offusca Salvini” (Di martedì 5 maggio 2020) L’editoriale del ‘Financial Times’ su Luca Zaia: “L’astro nascente di Venezia offusca Salvini”. ROMA – Il modello Veneto è stato apprezzato in tutto il mondo e lo conferma l’editoriale del Financial Times su Luca Zaia. Il quotidiano britannico ha dedicato un articolo al presidente della Regione con il titolo “L’astro nascente di Venezia offusca Salvini“. Un articolo che prende spunto da un sondaggio del politologo della Luiss che ha confermato come i consensi dell’esponente leghista sono saliti al 50% nonostante la discesa del suo partito. Zaia una ‘minaccia’ per Salvini? Luca Zaia per il Financial Times è una ‘minaccia’ per Matteo Salvini. La frenata delle ultime settimane del leader della Lega potrebbe presto portare il governatore veneto a prendere il ruolo di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 5 maggio 2020) L’editoriale del ‘Financial Times’ su: “L’astrodi VeneziaSalvini”. ROMA – Il modello Veneto è stato apprezzato in tutto il mondo e lo conferma l’editoriale del Financial Times su. Il quotidiano britannico ha dedicato un articolo al presidenteRegione con il titolo “L’astrodi VeneziaSalvini“. Un articolo che prende spunto da un sondaggio del politologoLuiss che ha confermato come i consensi dell’esponente leghista sono saliti al 50% nonostante la discesa del suo partito.una ‘minaccia’ per Salvini?per il Financial Times è una ‘minaccia’ per Matteo Salvini. La frenata delle ultime settimane del leaderpotrebbe presto portare il governatore veneto a prendere il ruolo di ...

HuffPostItalia : Salvini ha un nemico nella Lega: Zaia. Se ne accorge anche il Financial Times - repubblica : Luca Zaia secondo il Financial Times: 'Astro nascente della Lega che offusca Salvini' [di MONICA RUBINO] [aggiornam… - giornalettismo : Aria di tempesta in casa #Lega? Per ora no, ma anche il #FinancialTimes come i #Sondaggi conferma che il gradimento… - g_gdouble : RT @FilSava: Secondo il Financial Times la Corte Costituzionale tedesca 'ha messo una bomba sotto l'ordinamento giuridico europeo' attaccan… - IvanCastelli7 : RT @MarcoSanavia1: Per riconoscere il valore di Zaia ci vuole il Financial Times. Da noi infatti si loda il modello Riace. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Financial Times’ Coronavirus, Veneto tra jogging e vertici. Il «liberi tutti» di Zaia: ora è in gioco il futuro Corriere della Sera