Il dossier di Trump contro la Cina e la 'Guerra del Coronavirus'. L'Italia dovrà prendere posizione (Di martedì 5 maggio 2020) Trump porta avanti la sua 'Guerra del coronavirus' contro la Cina e annuncia un dossier in grado di dimostrare le colpe di Pechino. Tra Stati Uniti e Cina si sta delineando una vera e propria guerra del coronavirus. Donald Trump ha pochi dubbi: Pechino è responsabile e con ogni probabilità sarà chiamata a pagare per i suoi errori che avrebbero contribuito in qualche modo alla diffusione del Covid-19. Se il virus non è stato arginato e se gli Stati non sono stati in grado di difendersi è anche perché le autorità cinesi non hanno lanciato l'allarme quando avrebbero dovuto. Prima si sono assicurati i dispositivi medici necessari e poi avrebbero iniziato a fornire le prime indicazioni sul potenziale pericolo. E gli Stati Uniti dovrebbero documentare le proprie accuse con un dossier.

