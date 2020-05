Il coronavirus è andato via, il tampone lo conferma. Ma quanti potevano avvantaggiarsi facendo (come me) il test sierologico? (Di martedì 5 maggio 2020) Dunque il coronavirus è andato via e io non sono infettivo. Non solo, l’anticorpo IgG è rimasto e si è consolidato e quindi (azzardo) posso aspirare alla patente di immune, se mai qualcuno la prenderà, nei limiti permessi da questa malattia troppo nuova e misteriosa. Qui finiscono le notizie (buone) che riguardano me. Poi ci sono un paio di notizie (cattive) tratte dalla mia esperienza ma che potrebbe riguardare tutti. Primo: l’Italia ha perso due mesi a discutere dei test sierologici rapidi sugli anticorpi (come quello fatto da me) bollati in blocco come inaffidabili e inutili. Questo strumento, che poteva essere fondamentale nel tracciamento dell’infezione, è stato snobbato dal governo. Il Ministero, sulla scia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha sempre considerato inaffidabili i test rapidi del sangue con il ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Giro d'Italia rimandato a ottobre

